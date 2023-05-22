Рашисти почали проводити праймеріз від "Єдиної Росії" на окупованій Херсонщині, - Соболевський
Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, передає Цензор.НЕТ.
"По суті, це вибори перед виборами, з метою визначення єдиного кандидата від регіону. Що характерно, попри тиск, який чинять окупанти на наших людей щодо отримання російських паспортів, у цьому шоу дозволено брати участь навіть з українським паспортом. Їм аби була херсонська реєстрація", - йдеться в повідомленні.
Соболевський зазначає, що громадянам України на українській території пропонують брати участь у виборчому процесі партії влади сусідньої держави, яка військовим шляхом зайшла на наші землі.
"Нікчеми, які у своїх передсмертних конвульсіях вже згодні на все, аби картинка хоч якось підтримувалась і не розбивалась вщент", - додав заступник голова Херсонської облради.