Пораненого в Дніпрі рятувальника оперують, ще двоє постраждалих перебувають у лікарні, - голова облради Лукашук

Пораненому в місті Дніпрі внаслідок російського обстрілу минулої ночі рятувальнику роблять операцію, ще двоє постраждалих перебувають у лікарні, решта лікується амбулаторно.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Є поранені. Один із поранених - працівник ДСНС, тому що зруйновано і пошкоджено пожежну частину ДСНС у Дніпровському районі. Зараз цьому молодому чоловіку (йому 27 років) роблять операцію. Крім цього, є падіння залишків ракети та збитих дронів в Іларіонівській громаді Синельниківського району. Там пошкоджено і приватні домоволодіння, і п'ятиповерхові будинки, і там є семеро поранених, із них дві жінки зараз у лікарні, п'ятеро лікуються вдома амбулаторно", - сказав він на брифінгу.

Лукашук також підтвердив інформацію про те, що обстріл Дніпропетровської області минулої ночі за силою завданих ударів "нагадав ніч на початку повномасштабного вторгнення: тоді майже така сама або трохи більша кількість вибухів була в Дніпрі, велика кількість ракет, 20 "шахедів".

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Раніше голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомляв, що цієї ночі над Дніпропетровською областю збито 15 БПЛА та 4 крилаті ракети.

За даними Повітряних сил, знищено 20 "шахедів", 4 крилаті ракети та ворожий винищувач Су-35. Також повідомлялося, що ворог обстріляв аварійно-рятувальну частину у Дніпрі.