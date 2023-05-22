Легіон "Свобода Росії" та "РДК" заявляють про звільнення Козинки на Бєлгородщині: "До Грайворона зайшли передові загони"
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Легіон "Свобода Росії" та бійці "РДК" повністю звільнили н/п Козинку, Білгородської області РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Легіон "Свобода Росії".
"До Грайворона зайшли передові загони. Рухаємось далі. Росія буде вільною!", - йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялось, що бійці "Російського Добровольчого корпусу" провели новий рейд територією Бєлгородської області РФ. Вони знищили прикордонний пункт у Бєлгородській області РФ.
Telegram-канали зазначали, що в області лунають вибухи. На нараді у губернатора голова прикордонного Грайворона доповів про "тревожные вести" із військової частини.
У мережі також з'явилося відео, на якому танк заїжджає на територію КПП "Грайворон" у Бєлгородській області РФ.