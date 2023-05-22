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Казахстан не погодив призначення Гайдая послом, - ЗМІ

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Казахстан не погодив призначення Гайдая послом, - ЗМІ
Казахстан відмовився видавати агреман (згоду на прийняття особи в якості глави дипломатичного представництва) колишньому начальнику Луганської обласної військової адміністрації Сергію Гайдаю, запит щодо кандидатури якого зробив офіційний Київ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили джерела ZN.UA.

Як стверджують наші співрозмовники, казахська сторона "м’яко, але твердо" дала зрозуміти, що хотіла би бачити на місці посла України в Казахстані професійного дипломата.

Також читайте: Гайдай підтвердив своє можливе призначення послом України в Казахстані

Топ коментарі

  • Марина Косенко 164703c4
    Гундосое шапито ЗЕ с аниматорами и сосками-соснами уже не прокатывает???

    А как же сексолошку тогда в Болгарии пропихнули???

    Сосать не пересосать с бородатым НЕ дипломатом в Казахстане не проканало
  • Tierre
    Перші, хто вказав нашій владі на те, що послами мають буди ДИПЛОМАТИ, а не екс-міністри, екс-голови областей чи ще якась дурня!
    В Україні щорічно випускають професійних дипломатів - якого біса послами назначають якихось лівих людей??
  • Виталий Танчик 0fc3d8f4
    Взагалі то усьому світу відомо що дипломат це людина, щонайменше, із юридичною гуманітарною освітою, повинна знати мову країни перебування, досвід у роботі який набирається при роботі на менших посадах у МЗС та посольствах. І ТІЛЬКИ ДУРНІ вірять що БУДЬ ХТО може бути БУДЬ КИМ!!!
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