Казахстан не погодив призначення Гайдая послом, - ЗМІ

Казахстан відмовився видавати агреман (згоду на прийняття особи в якості глави дипломатичного представництва) колишньому начальнику Луганської обласної військової адміністрації Сергію Гайдаю, запит щодо кандидатури якого зробив офіційний Київ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили джерела ZN.UA.

Як стверджують наші співрозмовники, казахська сторона "м’яко, але твердо" дала зрозуміти, що хотіла би бачити на місці посла України в Казахстані професійного дипломата.

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