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ГУР МО про події на Бєлгородщині: Військові створюють "смугу безпеки", операцію проводять виключно громадяни Росії

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ГУР МО про події на Бєлгородщині: Військові створюють "смугу безпеки", операцію проводять виключно громадяни Росії
У Головному управлінні розвідки прокоментували події на території Бєлгородської області РФ.

Про це в коментарі Суспільному заявив представник ГУР МО Андрій Юсов, передає Цензор.НЕТ.

"Легіон "Свобода Росії" та "РДК" проводять операцію на території Бєлгородської області для створення "смуги безпеки" для захисту цивільних українців", - йдеться в повідомленні.

За його словами, операцію проводять виключно громадяни Росії.

"Так, сьогодні "Русский добровольческий корпус" та "Легион Свобода России", які складаються з громадян Російської Федерації розпочали операцію по звільненню цих територій Бєлгородщини від так званого режиму Путіна і відсування супротивника з метою створення певної смуги безпеки для захисту українського цивільного населення", - сказав Юсов.

Раніше повідомлялось, що бійці "Російського Добровольчого корпусу" провели новий рейд територією Бєлгородської області РФ. Вони знищили прикордонний пункт у Бєлгородській області РФ.

Telegram-канали зазначали, що в області лунають вибухи. На нараді у губернатора голова прикордонного Грайворона доповів про "тревожные вести" із військової частини.

У мережі також з'явилося відео, на якому танк заїжджає на територію КПП "Грайворон" у Бєлгородській області РФ.

Також у мережі публікують відео, на якому колона бронетехніки та підрозділи "РДК" та "Легіону Свободи" заходять у Грайворон на Бєлгородщині.

Легіон "Свобода Росії" та "РДК" заявили про звільнення Козинки на Бєлгородщині.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На територію Бєлгородської області зайшла "ДРГ ЗСУ", - губернатор Гладков

Топ коментарі

  • Oleksandr Onys
    Смуга планується до Баренцевого моря, сподіваюся?
  • Сергей Агапов cfe57e3a
    "Це громадянська війна - росія напала на росію"
  • cimbitep
    коли вже до вас всіх дійде: паРаші не потрібні ніякі виправдовування. все, що кацапи можуть зробити поганого - вони роблять. без усіляких виправдовувань. якусь нісенітницю можуть вигадати вже по факту, але і то не обов'язково.
    якби ці істоти могли нанести ядерний удар, вони би вже давно його нанесли. весь терор, на який в них вистачає сил та засобів, вони здійснюють.
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