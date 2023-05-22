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Воїни 24-ї ОМБр знищили ворожий ударний вертоліт Мі-24 на Донеччині

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Воїни 24-ї ОМБр знищили ворожий ударний вертоліт Мі-24 на Донеччині
Воїни 24 ОМБр ім. короля Данила знищили ворожий ударний вертоліт Мі-24.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сухопутних військ. 

"Сьогодні силами та засобами Королівської бригади був ліквідований ворожий ударний вертоліт Мі-24", - йдеться у повідомленні.

 "Крокодил" противника намагався здійснити вогневе ураження селища Нью Йорк, що на Донеччині, коли влучним пострілом з ПЗРК "Ігла" був зупинений стрільцем-зенітником зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 24 ОМБр імені короля Данила. Після влучання ворожий гелікоптер впав на території, підконтрольній ворогу поблизу тимчасово окупованої Горлівки", - зазначили у пресцентрі бригади.

Також читайте: Поблизу окупованої Кирилівки російський гелікоптер впав у Азовське море, - Федоров

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Топ коментарі

  • Oleksandr Onys
    Не день, а суцільне свято. І це ж тільки початок...
  • Sophia-Maria Duglass 79f3cf17
    Ні, це ще не починали 🤣🤣🤣
  • Qq Qqq f1a4586b
    Супер новина. Але питання для журналістів через майже 10 років війни. Чому про новину о Мі-24 ви ставите фото Мі-8?
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