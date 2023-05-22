Легіон "Свобода Росії" та "РДК" заявили про звільнення н.п.Гора-Подол на Бєлгородщині: "Розпочали штурм Грайворона"

Легіон "Свобода Росії" та бійці "РДК" заявляють про звільнення населеного пункту Гора-Подол у Бєлгородській області РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал "Легион "Свобода России".

"Гора-Подол пройдена! Легіон з РДК розпочали штурм н/п Грайворон, Бєлгородської обл. Росія буде вільною!", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що бійці "Російського Добровольчого корпусу" провели новий рейд територією Бєлгородської області РФ. Вони знищили прикордонний пункт у Бєлгородській області РФ.

Telegram-канали зазначали, що в області лунають вибухи. На нараді у губернатора голова прикордонного Грайворона доповів про "тревожные вести" із військової частини.

У мережі також з'явилося відео, на якому танк заїжджає на територію КПП "Грайворон" у Бєлгородській області РФ.

Також Цензор.НЕТ писав, що Легіон "Свобода Росії" та "РДК" заявляють про звільнення Козинки на Бєлгородщині.