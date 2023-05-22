Путіну повідомили про "спробу прориву українських диверсантів у Бєлгородську область", - Пєсков

Російському диктатору Володимиру Путіну повідомлено про "спробу прориву українських диверсантів у Бєлгородську область".

Про це заявив речник Путіна Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ.

"Триває робота з видавлювання українських диверсантів з російської території та знищення цієї диверсійної групи, сил та засобів на місці достатньо", - запевняє Пєсков.

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Раніше повідомлялось, що бійці "Російського Добровольчого корпусу" провели новий рейд територією Бєлгородської області РФ. Вони знищили прикордонний пункт у Бєлгородській області РФ.

Telegram-канали зазначали, що в області лунають вибухи. На нараді у губернатора голова прикордонного Грайворона доповів про "тревожные вести" із військової частини.

У мережі також з'явилося відео, на якому танк заїжджає на територію КПП "Грайворон" у Бєлгородській області РФ.

Також Цензор.НЕТ писав, що Легіон "Свобода Росії" та "РДК" заявляють про звільнення Козинки на Бєлгородщині.