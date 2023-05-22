Путіну повідомили про "спробу прориву українських диверсантів у Бєлгородську область", - Пєсков
Про це заявив речник Путіна Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ.
"Триває робота з видавлювання українських диверсантів з російської території та знищення цієї диверсійної групи, сил та засобів на місці достатньо", - запевняє Пєсков.
Раніше повідомлялось, що бійці "Російського Добровольчого корпусу" провели новий рейд територією Бєлгородської області РФ. Вони знищили прикордонний пункт у Бєлгородській області РФ.
Telegram-канали зазначали, що в області лунають вибухи. На нараді у губернатора голова прикордонного Грайворона доповів про "тревожные вести" із військової частини.
У мережі також з'явилося відео, на якому танк заїжджає на територію КПП "Грайворон" у Бєлгородській області РФ.
Також Цензор.НЕТ писав, що Легіон "Свобода Росії" та "РДК" заявляють про звільнення Козинки на Бєлгородщині.