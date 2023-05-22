Криміналітет з РФ масово переїжджає на окуповані території, - Центр нацспротиву

Злочинці, які перебувають у розшуку в РФ масово переїжджають на тимчасово окуповані території України, користуючись тим, що російська адміністрація не здатна забезпечити порядок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.

"Чимало російських кримінальників, які знаходяться у розшуку в рф, знайшли прихисток на тимчасово окупованих територіях. Окупаційна поліція не спроможна виконувати правоохоронні функції. А за невелику "винагороду" місцеві поліцаї закривають очі на створення нових кримінальних осередків в тимчасово окупованих містах", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що окупантам байдуже до такого стану речей, адже в їх розумінні підтримка громадського порядку - це боротьба з українськими партизанами та залякуваня місцевих мешканців.

"Тож російські злочинці почуваються цілком комфортно, і не лише ховаються від федерального розшуку на ТОТ, але й, користуючись безвладдям, шукають нові шляхи для наживи", - підсумували в ЦНС.

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Раніше повідомлялося, що окупанти грабують українські музеї на ТОТ, зокрема Бердянський художній музей ім. Ісаака Бродського.