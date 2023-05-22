Криміналітет з РФ масово переїжджає на окуповані території, - Центр нацспротиву
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.
"Чимало російських кримінальників, які знаходяться у розшуку в рф, знайшли прихисток на тимчасово окупованих територіях. Окупаційна поліція не спроможна виконувати правоохоронні функції. А за невелику "винагороду" місцеві поліцаї закривають очі на створення нових кримінальних осередків в тимчасово окупованих містах", - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що окупантам байдуже до такого стану речей, адже в їх розумінні підтримка громадського порядку - це боротьба з українськими партизанами та залякуваня місцевих мешканців.
"Тож російські злочинці почуваються цілком комфортно, і не лише ховаються від федерального розшуку на ТОТ, але й, користуючись безвладдям, шукають нові шляхи для наживи", - підсумували в ЦНС.
Раніше повідомлялося, що окупанти грабують українські музеї на ТОТ, зокрема Бердянський художній музей ім. Ісаака Бродського.