Російський гелікоптер впав у Бєлгородській області, - Baza

У н.п. Прохорівка Бєлгородської області РФ впав російський гелікоптер.

Про це пише Telegram-канал Baza, передає Цензор.НЕТ.

Наразі спецслужби перевіряють цю інформацію.

"За попередніми даними, він міг упасти поблизу населеного пункту Прохорівка. За даними джерела, ймовірно йдеться про Мі-8.

При цьому місце ймовірного падіння знаходиться приблизно за 100 км від кордону і, за попередніми даними, подія не пов'язана з проникненням ДРГ у Грайворонівському окрузі Бєлгородської області", - пише канал.

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Раніше повідомлялось, що бійці "Російського Добровольчого корпусу" провели новий рейд територією Бєлгородської області РФ. Вони знищили прикордонний пункт у Бєлгородській області РФ.

Telegram-канали зазначали, що в області лунають вибухи. На нараді у губернатора голова прикордонного Грайворона доповів про "тревожные вести" із військової частини.

У мережі також з'явилося відео, на якому танк заїжджає на територію КПП "Грайворон" у Бєлгородській області РФ.

Також у мережі публікують відео, на якому колона бронетехніки та підрозділи "РДК" та "Легіону Свободи" заходять у Грайворон на Бєлгородщині.

Легіон "Свобода Росії" та "РДК" заявили про звільнення Козинки на Бєлгородщині. Також вони заявили про звільнення н.п.Гора-Подол.

У ГУР МО заявили, що операцію в Бєлгородській області проводять виключно громадяни Росії. Військові створюють "смугу безпеки".

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