Губернатор Гладков про обстановку у Грайвороні на Бєлгородщині: Троє поранених, влучання в будівлю адміністрації
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Гладкова.
"У Грайвороні є ще троє постраждалих - двоє чоловіків та одна жінка з осколковими пораненнями, у стані середнього ступеня тяжкості вони перебувають у лікарні", - зазначив він.
За його словами, також снарядами пошкоджено 3 приватні житлові будинки, внаслідок чого вони спалахнули. Також влучення є і в будівлю адміністрації.
"У селі Замостя снаряд влучив у дитячий садок, внаслідок чого він спалахнув. Також є постраждала жінка з пораненням руки, допомогу надано на місці. Інформація щодо руйнувань уточнюється", - додав Гладков.
Раніше повідомлялось, що бійці "Російського Добровольчого корпусу" провели новий рейд територією Бєлгородської області РФ. Вони знищили прикордонний пункт у Бєлгородській області РФ.
Telegram-канали зазначали, що в області лунають вибухи. На нараді у губернатора голова прикордонного Грайворона доповів про "тревожные вести" із військової частини.
У мережі також з'явилося відео, на якому танк заїжджає на територію КПП "Грайворон" у Бєлгородській області РФ.
Також Цензор.НЕТ писав, що Легіон "Свобода Росії" та "РДК" заявляють про звільнення Козинки на Бєлгородщині.