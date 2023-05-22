Губернатор Гладков про обстановку у Грайвороні на Бєлгородщині: Троє поранених, влучання в будівлю адміністрації

Губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков звітує про поранених цивільних та пожежі у житлових будинках у результаті рейду бійців "Російського Добровольчого корпусу" та Легіону "Свобода Росії" на територію Бєлгородщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Гладкова.

"У Грайвороні є ще троє постраждалих - двоє чоловіків та одна жінка з осколковими пораненнями, у стані середнього ступеня тяжкості вони перебувають у лікарні", - зазначив він.

За його словами, також снарядами пошкоджено 3 приватні житлові будинки, внаслідок чого вони спалахнули. Також влучення є і в будівлю адміністрації.

"У селі Замостя снаряд влучив у дитячий садок, внаслідок чого він спалахнув. Також є постраждала жінка з пораненням руки, допомогу надано на місці. Інформація щодо руйнувань уточнюється", - додав Гладков.

Раніше повідомлялось, що бійці "Російського Добровольчого корпусу" провели новий рейд територією Бєлгородської області РФ. Вони знищили прикордонний пункт у Бєлгородській області РФ.

Telegram-канали зазначали, що в області лунають вибухи. На нараді у губернатора голова прикордонного Грайворона доповів про "тревожные вести" із військової частини.

У мережі також з'явилося відео, на якому танк заїжджає на територію КПП "Грайворон" у Бєлгородській області РФ.

Також Цензор.НЕТ писав, що Легіон "Свобода Росії" та "РДК" заявляють про звільнення Козинки на Бєлгородщині.