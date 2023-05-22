У пропагандиста Соловйова є таємна сім’я із двома дітьми, які народилися в США, - ЗМІ

У російського пропагандиста Володимира Соловйова є таємна родина із двома дітьми від баскетболістки Світлани Абросимової.

Про це йдеться в розслідування команди Навального, передає Цензор.НЕТ із посиланням на The Insider.

У розслідуванні розповідається, що спортсменка володіє 650-метровою віллою в Сочі за півмільярда рублів, проте інформацію про це видалили з Росреєстру. На сусідніх ділянках розташовані будинок подружжя генерала Сергія Суровікіна, будинок сина секретаря Ради безпеки Російської Федерації, а також вілла екскерівника Служби забезпечення діяльності ФСБ. Інформація про господарів цих вілл також була видалена з Росреєстру, у виписках власниками елітної нерухомості названо Російську Федерацію. Встановити, хто є справжніми власниками вілл, розслідувачі змогли за даними забудовника.

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"Може, Світлана насправді не лише колишня баскетболістка, а ще надсекретна співробітниця ФСБ чи ГРУ у ранзі генерала? Можливо, вона співробітниця Міноборони і в перерві між веденням ютуб-каналу вона таємно командує дивізіоном на Донбасі? З чого це Світлана Абросімова, яка давно завершила кар'єру спортсменки, так охороняється державою? Чому російська держава буквально прирівняла її до родин Патрушева та Суровікіна?", - зазначають автори матеріалу.

Як стверджують розслідувачі, Світлана Абросімова є коханкою Володимира Соловйова (офіційно він одружений та має 8 дітей від різних шлюбів). Це підтверджується даними про спільні поїздки, спільні відвідування лікарів та послуги одного й того ж шофера. У 2017 році Абросімова народила двох дочок у США, їхнє по батькові - Володимирівни. Народжені в США автоматично одержують громадянство цієї країни, але більше того, американський паспорт є і в самої Світлани Абросимової, дані про нього розслідувачі знайшли в базі перельотів.

"Ми поговорили з кількома людьми з оточення Соловйова, і нам все підтвердили - у нього справді давно є секретна сім'я, двоє дітей і він часто з'являється в суперелітному будинку в Сочі. Фотографій Соловйова з Абросимовою на публіці небагато, але до цього дня він коментує її ігри до баскетболу, кличе в ефіри та репостит пости у соцмережах", - пишуть автори розслідування.

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