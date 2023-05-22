Країни НАТО розглядають надання Україні гарантій безпеки за "Ізраїльською моделлю", - WSJ

Альянс попередньо підтримує ідею надання Україні гарантій безпеки на основі Київського безпекового договору (Kyiv Security Compact), які діятимуть до вступу України в НАТО.

Про це пише The Wall Street Journal, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську првду.

Ця концепція ґрунтується на Києвському безпоковому договорі, розробленого у вересні 2022 року робочою групою на чолі з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком і колишнім генеральним секретарем Альянсу Андерсом Фогом Расмуссеном.

Расмусен так описував цей документ: "Найкращі безпекові гарантії, які може отримати Україна, це мати сильні, потужні Збройні сили, щоб витримати будь-який напад Росії, і це основа цього документа. Країни-гаранти зобов'язуються надати всю зброю, все обладнання, якого потребує Україна, все необхідне навчання, проводити спільні маневри чи допомогти Україні побудувати потужну систему оборони". Однак догові не передбачає введення союзних військ на територію України.

В інтерв’ю WSJ президент Польщі Анджей Дуда розповів, що західні союзники України підтримують безпекову угоду "в ізраїльському стилі", й "дискусії щодо цього тривають просто зараз" – зокрема й під час візиту президента США Джо Байдена до Варшави в лютому.

За словами західних посадовців, з якими спілкувався журналісти WSJ, така угода могла б перешкодити намірам Владіміра Путіна затягнути її в надії підірвати політичну підтримку України у США та окремих країнах Європи.

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Американський посадовець на умовах анонімності підтвердив виданню, що обговорення "ізраїльської моделі" безпеки для України ведуться, але конкретики наразі немає.

Але високопосадовці в кількох європейських столицях, зокрема Парижі та Берліні, розповіли, що вони загалом згодні з планом, який передбачає "низку двосторонніх гарантій у межах багатосторонньої домовленості".

Крім того, представники НАТО, України та інших країн заявили виданню, що очікують побачити серед учасників договору про гарантії безпеки для Києва США, Велику Британію, Німеччину й Францію.

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Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявляв, що Україна не зможе вступити в НАТО "в осяжному майбутньому". Водночас міністр Оборони України Олексій Резніков заявляв, що Україна очікує від саміту НАТО у Вільнюсі влітку "реального сигналу" про подальше майбутнє партнерство, а також назвав прийняття України до Альянсу питанням політичної волі.