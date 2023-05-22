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Росіяни вивозять з окупованого Криму все, що може бути цінним для міжнародного трибуналу, - ОК "Південь"

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Росіяни вивозять з окупованого Криму все, що може бути цінним для міжнародного трибуналу, - ОК "Південь"
Керченський міст росіяни використовують для того, щоб намагатися вивезти все, що їм цінно та все те, що може бути цінно для міжнародного трибуналу.

Про це в ефірі "Еспресо" заявила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ.

"Керченський міст росіяни використовують поки що за призначенням - транспортно-логістично. Для того, щоб намагатися вивезти все, що їм цінно та все те, що може бути цінно для міжнародного трибуналу. Тобто документи, які підтверджують їхню незаконну діяльність. Максимально евакуюють з півострова все те, що при переході Криму під владу України може бути використано проти них", - зазначила вона.

Гуменюк додала, що також продовжують вивезення членів родин.

"Дехто з військових намагається оформити відпустки і виїхати таким чином, щоб потім десь "загубитися" та полетіти в будь-яку точку РФ подалі від "СВО", у якій можуть прийняти мимоволі участь", - зазначила речниця.

Гуменюк також повідомила, що відбувається процес великого маневру по території окупованого Криму.

"Росіяни усвідомлюють, що місця баз нам відомі і намагаються розосередити свої зусилля. Це стосується аеродромів, запасів боєприпасів та пального. Їх дечому навчили "бавовни". Вони намагаються все це приховати, зокрема перевозячи дещо з бухт Севастополя аж у Новоросійськ. Ми фіксуємо час від часу курсування великих десантних кораблів, які вочевидь наповнюються певним майном", - підсумувала вона.

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Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Вокалист группы Metallica Джэймс Хэтфилд зашел в гости к двум раненым украинским военным, которые проходят лечение в США.🤘
  • Йцу Кенг 07b0c614
    оттуда же.....
  • Stanislav Bryzhyk
    Папі Хету - черговий респект.
    Вони з хлопчиками з Метли ще й грошенят українським воїнам жертвували з свого фонду...
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