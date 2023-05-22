Сексуальні злочини армії РФ під час війни є системною політикою Росії, - Міноборони
Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Злочини РФ - це не тільки агресія в прямому розумінні, а й ціла низка інших, зокрема сексуальних. ... Вони воюють, по суті, з цивільним населенням... Тому ми говоримо не просто про сексуальні злочини, ми говоримо про акти середньовічної жорстокості, які проявляє наш ворог стосовно нашого цивільного населення", - наголосила Маляр.
Вона зауважила, що у сексуальних злочинів є своя специфіка.
"Якщо в мирний час просто зґвалтування, сексуальне насильство ми можемо характеризувати як статевий злочин і відповідно, мотивація там - задоволення статевої пристрасті, то в даних обставинах це ще й акт домінування одних військ над іншими, це акт приниження морального. Це робиться для того, щоб деморалізувати суспільство, щоб зламати наш опір, і тому це значно ширше, ніж просто сексуальне насильство", - пояснила заступниця міністра.
На її переконання, сексуальні злочини вчиняють не просто російські військові - це системна дія російської держави проти українського цивільного населення.
За її словами, у Міноборони є група, яка досліджує цю категорію злочинів та збирає необхідні дані.
"Ми з військовими про це комунікуємо, і в Міноборони є група, яка відпрацьовує з нашими військовослужбовцями, які повернулись з полону. Серед них 23% жінок сказали, що вони знають про факти сексуального насильства стосовно наших громадян, які потрапили в неволю на територію ворога, і 15% чоловіків про це знають", - сказала представниця МОУ.