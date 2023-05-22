У Бєлгородскій області РФ місцева влада запроваджує режим "контртерористичної операції"

Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков заявив про впровадження режиму "контртерористичної операції".

Про це Гладков написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"З метою гарантування безпеки громадян у Бєлгородській області з сьогоднішнього дня запроваджено правовий режим контртерористичної операції, який встановлює спеціальні заходи та тимчасові обмеження. Починаючи від перевірки у фізичних осіб документів, що засвідчують їх особу та закінчуючи зупиненням діяльності небезпечних виробництв та організацій, у яких використовуються вибухові, радіоактивні, хімічно та біологічно небезпечні речовини", – йдеться у повідомленні.

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Раніше повідомлялось, що бійці "Російського Добровольчого корпусу" провели новий рейд територією Бєлгородської області РФ. Вони знищили прикордонний пункт у Бєлгородській області РФ.

Telegram-канали зазначали, що в області лунають вибухи. На нараді у губернатора голова прикордонного Грайворона доповів про "тревожные вести" із військової частини.

У мережі також з'явилося відео, на якому танк заїжджає на територію КПП "Грайворон" у Бєлгородській області РФ.

Також Цензор.НЕТ писав, що Легіон "Свобода Росії" та "РДК" заявляють про звільнення Козинки на Бєлгородщині.

Гладков повідомляв про влучання у будівлю адміністрації у Грайвороні та трьох поранених цивільних.