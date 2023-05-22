Ворог терміново евакуює сховище ядерних боєприпасів з Бєлгородщини, - ГУР МО

Росіяни в екстреному порядку проводять евакуацію сховища ядерних боєприпасів "Бєлгород-22".

Про це в ефірі телемарафону повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У терміновому режимі об’єкт "Бєлгород-22" — сховище ядерних боєприпасів — рашисти так само евакуюють. Воно неподалік Грайворона", — зазначив Юсов.

Він зауважив, що саме там зберігалася частина боєприпасів для ядерного озброєння.

За словами Юсова, через ситуацію в Бєлгородській області помітні "елементи паніки" у представників російського керівництва. Про це, зокрема, свідчить евакуація місцевого населення.

"Евакуація військового об’єкта "Бєлгород-22" — це також реакція. Ми розуміємо, що для евакуації такого роду об’єктів потрібно мати план, залучати серйозну техніку, кількість особового складу", — додав Юсов.

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Раніше повідомлялось, що бійці "Російського Добровольчого корпусу" провели новий рейд територією Бєлгородської області РФ. Вони знищили прикордонний пункт у Бєлгородській області РФ.

Telegram-канали зазначали, що в області лунають вибухи. На нараді у губернатора голова прикордонного Грайворона доповів про "тревожные вести" із військової частини.

У мережі також з'явилося відео, на якому танк заїжджає на територію КПП "Грайворон" у Бєлгородській області РФ.

Також Цензор.НЕТ писав, що Легіон "Свобода Росії" та "РДК" заявляють про звільнення Козинки на Бєлгородщині.

Гладков повідомляв про влучання у будівлю адміністрації у Грайвороні та трьох поранених цивільних. Місцева влада запровадила режим "контртерористичної операції".

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