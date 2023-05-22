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Кулеба вирушив у "Африканське турне", під час якого просуватиме "формулу миру" Зеленського, - МЗС

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Кулеба вирушив у "Африканське турне", під час якого просуватиме "формулу миру" Зеленського, - МЗС
Африканське турне міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби розпочалося з Марокко. Ключовими задачами поїздки називають просування "формули миру" президента України Володимира Зеленського та підтримка програми "Grain from Ukraine".

Про це МЗС повідомило на своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ. 

"Це перший двосторонній візит очільника МЗС із часу встановлення дипломатичних відносин між країнами", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що турне має три ключові завдання. Перше, залучити якомога більше африканських країн до реалізації Формули миру президента Зеленського. Друге, заручитися підтримкою безперебійного експорту українських зернових у рамках Чорноморської зернової ініціативи та програми президента "Зерно з України". Третя, створити нові можливості для українського бізнесу.

"За лідерства президента Зеленського курс на відкриття нових горизонтів став основоположним для нашої дипломатії. Глава держави особисто працює по максимуму з країнами Африки, Азії, Латинської Америки", - сказав Дмитро Кулеба, якого цитує пресслужба.

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Топ коментарі

  • Alex Sav 8157c114
    а щоб його там зіжерли без гарніра
  • Чайка Київ
    Де ви там дипломатів бачите?
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Їм що мало вже тих ''ходаків'' які пруться в Україну з своїм "миротворчєством"?
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