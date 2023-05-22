Португалія не надаватиме Україні літаки F-16, - МЗС
Про це заявив міністр закордонних справ Португалії Жоау Гомеш Кравіньо, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
За словами очільника португальського МЗС, відправлення F-16 є "питанням, яке не обговорюється", оскільки "Португалія не має необмеженої кількості літаків".
"У нас є ті (літаки – ред.), які нам потрібні для виконання наших національних зобов'язань, а також в НАТО, тому наразі це питання не постає", – сказав Кравіньо.
Водночас він підтвердив, що Португалія "відкрита до можливості" навчання українських льотчиків на F-16.
"У нас є дуже хороші льотчики й інструктори, і вони готові працювати з колегами з інших країн, які також мають F-16, щоб навчати українських льотчиків", – додав міністр закордонних справ Португалії.
За різними даними, Військово-повітряні сили Португалії налічують від 25 до 27 літаків F-16.