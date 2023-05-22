Португалія не надаватиме Україні літаки F-16, - МЗС

Португалія не надаватиме Україні літаки F-16 у межах "коаліції винищувачів", але готова долучитись до навчання персоналу.

Про це заявив міністр закордонних справ Португалії Жоау Гомеш Кравіньо, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

За словами очільника португальського МЗС, відправлення F-16 є "питанням, яке не обговорюється", оскільки "Португалія не має необмеженої кількості літаків".

"У нас є ті (літаки – ред.), які нам потрібні для виконання наших національних зобов'язань, а також в НАТО, тому наразі це питання не постає", – сказав Кравіньо.

Водночас він підтвердив, що Португалія "відкрита до можливості" навчання українських льотчиків на F-16.

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"У нас є дуже хороші льотчики й інструктори, і вони готові працювати з колегами з інших країн, які також мають F-16, щоб навчати українських льотчиків", – додав міністр закордонних справ Португалії.

За різними даними, Військово-повітряні сили Португалії налічують від 25 до 27 літаків F-16.