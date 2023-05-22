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Португалія не надаватиме Україні літаки F-16, - МЗС

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Португалія не надаватиме Україні літаки F-16, - МЗС
Португалія не надаватиме Україні літаки F-16 у межах "коаліції винищувачів", але готова долучитись до навчання персоналу.

Про це заявив міністр закордонних справ Португалії Жоау Гомеш Кравіньо, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

За словами очільника португальського МЗС, відправлення F-16 є "питанням, яке не обговорюється", оскільки "Португалія не має необмеженої кількості літаків".

"У нас є ті (літаки – ред.), які нам потрібні для виконання наших національних зобов'язань, а також в НАТО, тому наразі це питання не постає", – сказав Кравіньо.

Водночас він підтвердив, що Португалія "відкрита до можливості" навчання українських льотчиків на F-16.

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"У нас є дуже хороші льотчики й інструктори, і вони готові працювати з колегами з інших країн, які також мають F-16, щоб навчати українських льотчиків", – додав міністр закордонних справ Португалії.

За різними даними, Військово-повітряні сили Португалії налічують від 25 до 27 літаків F-16.

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Топ коментарі

  • Елена Мазуренко 922015eb
    нуууу.... їх теж можна зрозуміти. У них є 20 штук тих літаків для оборони, бо вони запаслись. То чому вони повинні їх просто так дати?
  • Ivan Dvoinenko
    На привеликий жаль, наші військові не знайомі з таким унікальним спеціалістом як Тарас. Він надав би нашим військовим льотчикам всю необхідну інформацію, з практичними порадами. Одразу ж переключились би на інші задачі і не піднімали б тему з F-16.
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Мадяр анонсує!
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