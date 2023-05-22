"Ще один вияв зневаги Кремля до міжнародного права", - Боррель про погрози Росії на адресу МКС

Високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель назвав порушення російською владою кримінальних справ проти прокурора і трьох суддів Міжнародного кримінального суду (МКС) політично вмотивованим, безпідставним, необґрунтованим і неприйнятним.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Європейський союз висловлює жаль з приводу порушення російською владою кримінальних справ проти прокурора і трьох суддів Міжнародного кримінального суду (МКС). Будь-які дії Росії проти мандата МКС і спроби залякати осіб, причетних до розслідування МКС міжнародних злочинів, скоєних в Україні, є політично вмотивованими, безпідставними, необґрунтованими і неприйнятними. Вони є ще одним виявом зневаги Кремля до міжнародних правил і міжнародного права", - заявив Боррель.

Від імені ЄС він підтвердив повну підтримку МКС як незалежної та неупередженої судової установи, якій "понад 120 держав з усіх регіонів світу доручили забезпечити притягнення до відповідальності за найтяжчі злочини". "Ми твердо підтримуємо Суд і, як і раніше, готові захищати його персонал від будь-якого втручання ззовні, спрямованого на перешкоджання відправленню правосуддя і підрив міжнародної системи кримінального правосуддя. Ми закликаємо всі держави захищати принципи і цінності, закріплені в Римському статуті, і об'єднатися проти безкарності", - наголосив Боррель.

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Нагадаємо, слідчий комітет РФ заочно висунув звинувачення та оголосив у розшук прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана та суддю МКС Сальваторе Розаріо Айталу. Раніше вони видали ордер на арешт російського диктатора Путіна та уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової.