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"Нам урізають нагороди", - комбат 3-ї ОШБр Кухарчук

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"Нам урізають нагороди", - комбат 3-ї ОШБр Кухарчук
Командир 2-го штурмового батальйону 3-ї Окремої штурмової бригади Дмитро Кухарчук заявив про урізання нагород його підлеглим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Букви.

"Нам урізають нагороди. Уявляєте, я подаю людей, які справжні українські герої, а їх урізають, в той час, як деяким людям в Україні повністю не заслужено видають ордени за мужність", - сказав Кухарчук.

3-я Окрема штурмова бригада ЗСУ зараз воює на Бахмутському напрямку.

Також читайте: Командир 3-ї штурмової бригади Кудряшов про ситуацію на Бахмутському напрямку: Наші операції йдуть каскадом

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Топ коментарі

  • Виталий Смирнов cf047e2b
    То для Арестовича, прилетить з Ізраїлю, його нагородять за взяття пляжу.
  • Йцу Кенг 07b0c614
  • Владимир Петров 61519270
    надіюсь прийде час і ви поставити на місце тих хто роздає нагороди ...СЛАВА ВАМ ГЕРОЇ
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