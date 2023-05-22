"Нам урізають нагороди", - комбат 3-ї ОШБр Кухарчук
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Командир 2-го штурмового батальйону 3-ї Окремої штурмової бригади Дмитро Кухарчук заявив про урізання нагород його підлеглим.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Букви.
"Нам урізають нагороди. Уявляєте, я подаю людей, які справжні українські герої, а їх урізають, в той час, як деяким людям в Україні повністю не заслужено видають ордени за мужність", - сказав Кухарчук.
3-я Окрема штурмова бригада ЗСУ зараз воює на Бахмутському напрямку.