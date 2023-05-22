Спроби заморозити війну - це помилка, - Сунак
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Припинення вогню не означатиме надійний та справедливий мир для України.
Про це заявив прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Independent.
На заяву опонента в Палаті громад про те, що, хоча припинення вогню не є миром, будь який мирний процес починається з припинення вогню, Сунак відповів:
"Це дійсно так: припинення вогню - це не справедливий та надійний мир для України. Росія вчинила неспровоковане та незаконне вторгнення на територію України. Вона вчинила там жахливі воєнні злочини. Єдина адекватна відповідь на це - відведення російських військ. Усі інші плани, що маскуються під мирні плани, є по суті спробами заморозити конфлікт".
Він додав, що ці плани є хибними та мають бути засуджені.
Раніше він заявляв, що мир в Україні - це питання безпеки всієї Європи.