За добу відбулось понад 30 бойових зіткнень на 4 напрямках, в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка - Генштаб

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - відбулось понад 30 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Протягом минулої доби завдав авіаційних ударів в районах Олексіївки та Соснівки на Чернігівщині. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Карповичі, Тимоновичі, Галаганівка та Заріччя Чернігівської області; Старикове, Ходине, Гірки, Будки, Катеринівка, Тимофіївка, Олександрівка, Юнаківка, Миропілля, Попівка та Дмитрівка Сумської області, а також Морозова Долина, Шевченка, Козача Лопань, Гоптівка, Лук’янці, Зелене, Стариця, Гатище, Плетенівка, Вовчанськ, Варварівка, Нестерне, Бударки та Чугунівка на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки Харківської області. Завдав авіаударів поблизу Орлянського, Кислівки й Табаївки Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Кам’янка, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп’янськ, Гусинка, Табаївка, Берестове Харківської області та Стельмахівка на Луганщині.

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На Лиманському напрямку окупанти вели безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки Луганської області. Там же та поблизу Верхньокам’янського Донецької області - завдали авіаударів. Артилерійських обстрілів зазнали, зокрема, Невське і Білогорівка Луганської області та Торське, Спірне і Веселе на Донеччині.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Бої за місто Бахмут тривають. Противник завдав авіаударів в районах Бахмута, Іванівського та Білої Гори. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Маркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Біла Гора, Торецьк, Північне, Південне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у напрямках Новокалинового, Сєверного, Водяного та Первомайського. Протягом доби завдав авіаударів біля Авдіївки та Первомайського. Здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Новокалинове, Бердичі, Авдіївка, Водяне, Первомайське та Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку відбито численні атаки противника в районі міста Мар’їнка. Також ворожих обстрілів зазнало село Побєда, що неподалік.

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На Шахтарському напрямку противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів в районах Вугледара, Пречистівки та Золотої Ниви. Здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Новоукраїнка та Пречистівка.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Протягом цієї доби завдав авіаційних ударів в районах Малинівки, Малої Токмачки та Новоданилівки Запорізької області. Здійснив обстріли населених пунктів Времівка і Новопіль Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка, Малі Щербаки Запорізької області та місто Запоріжжя; Качкарівка, Веселе, Козацьке, Антонівка, Станіслав Херсонської області та місто Херсон.