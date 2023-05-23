Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 204 360 осіб (+480 за добу), 3789 танків, 3318 артсистем, 7419 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
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Станом на ранок 23 травня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 204 360 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.05.23 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 204360 (+480) осіб ліквідовано,
- танків - 3789 (+4) од,
- бойових броньованих машин - 7419 (+12) од,
- артилерійських систем - 3318 (+40) од,
- РСЗВ - 565 (+0) од,
- засоби ППО - 327 (+0) од,
- літаків - 309 (+0) од,
- гелікоптерів - 295 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2864 (+34),,
- крилаті ракети - 1015 (+4),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 6139 (+10) од,
- спеціальна техніка - 433 (+6).