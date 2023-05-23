Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 204 360 осіб (+480 за добу), 3789 танків, 3318 артсистем, 7419 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 23 травня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 204 360 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.05.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 204360 (+480) осіб ліквідовано,

танків - 3789 (+4) од,

бойових броньованих машин - 7419 (+12) од,

артилерійських систем - 3318 (+40) од,

РСЗВ - 565 (+0) од,

засоби ППО - 327 (+0) од,

літаків - 309 (+0) од,

гелікоптерів - 295 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2864 (+34),,

крилаті ракети - 1015 (+4),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 6139 (+10) од,

спеціальна техніка - 433 (+6).

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