Новини • Війна

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 204 360 осіб (+480 за добу), 3789 танків, 3318 артсистем, 7419 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

12 11231
Станом на ранок 23 травня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 204 360 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.05.23 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 204360 (+480) осіб ліквідовано,
  • танків - 3789 (+4) од,
  • бойових броньованих машин - 7419 (+12) од,
  • артилерійських систем - 3318 (+40) од,
  • РСЗВ - 565 (+0) од,
  • засоби ППО - 327 (+0) од,
  • літаків - 309 (+0) од,
  • гелікоптерів - 295 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2864 (+34),,
  • крилаті ракети - 1015 (+4),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 6139 (+10) од,
  • спеціальна техніка - 433 (+6).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За добу відбулось понад 30 бойових зіткнень на 4 напрямках, в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка - Генштаб

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 204 360 осіб (+480 за добу), 3789 танків, 3318 артсистем, 7419 броньованих машин 01

Топ коментарі

  • 5 копійок
    На Запорізькому напрямку у Василівському районі знов бавилось Бавовнятко.
    "07:41 | 23.05.2023
    В окупованому селі Іванівка Василівського району на Запоріжчині рашисти перетворили на готель зі спа-салоном місцеву лікарню, кухню і пральню. На обід там збиралось близько 200 окупантів.

    "Немиті перший раз вирішили сходить в баню. Та там і залишились. Засікли розташування рашистів ще 18 травня розвідники групи «Скажена Панда» підрозділу «Бандерлоги» і «Фобос». А вчора артилерія ЗСУ чітко відпрацювала по координатам. Влучання було в приміщення душової, де мились коло трьох десятків кацапів", - повідомляє Telegram-канал "Риа-Мелитополь".

    Ще один прильот був поруч - рашисти саме вийшли зі столової на перекур. За попередніми даними, у окупанта близько 8 десятків трупів, ще 5 десятків трьохсотих. Місцеві бачили, як швидкі мотались, що скажені."
  • Олена Тихонова b920a9e0
    40 шт арти!!!
  • Kare Resa
    Очередная бездарная, кровопролитная, позорная война России подходит к концу. Россия на грани распада. Путин подобно Гитлеру прячется в бункере. Медведев или в запое или угрожает детскими кулачками миру. Валька-Стакан в бегах, прячет концы. Потери на фронте угрожающие, вояк никто не воспринимает за людей, убойное мясо. Кинжал оказался тупым и не оказал никакого влияния на текущие события. В общем один только позор и все это происходит согласно плану великого стратега современности Путина. Скоро ВСУ положит конец всему этому. Слава ВСУ!
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини