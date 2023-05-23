У Бєлгородській області продовжується "контртерористична операція", - губернатор Гладков
Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Щодо ситуації у Грайворонському окрузі. Триває зачистка території Міністерством оборони разом із силовими структурами. Але повертатися поки що у свої будинки не варто".
За його словами, у населених пунктах, куди зайшли легіон "Свобода Росії" та "Російський добровольчий корпус", є двоє поранених цивільних, "проте до них силовики поки що не можуть дістатися".
"Усі необхідні дії із боку силових структур проводяться. Чекаємо на завершення контртерористичної операції, яка вчора була оголошена", – додав губернатор.
Нагадаємо, бійці "Російського Добровольчого корпусу" провели новий рейд територією Бєлгородської області РФ. Вони знищили прикордонний пункт у Бєлгородській області РФ.
Telegram-канали зазначали, що в області лунають вибухи. На нараді у губернатора голова прикордонного Грайворона доповів про "тревожные вести" із військової частини.
У мережі також з'явилося відео, на якому танк заїжджає на територію КПП "Грайворон" у Бєлгородській області РФ.
Згодом, Легіон "Свобода Росії" та "РДК" заявили про звільнення Козинки на Бєлгородщині. А російська влада почала евакуацію сховища ядерних боєприпасів, яке розташоване у регіоні.