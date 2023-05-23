Ворог дещо знизив активність на Бахмутському напрямку. Наші сили контролюють південно-західну околицю Бахмуту, у передмісті бої, - Міноборони
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Цієї доби активність наступальних дій ворога на Бахмутському напрямку дещо знизилась.
Про це повідомила у телеграм-каналі заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.
Разом з тим, за її словами, кількість обстрілів стабільно висока.
"В місті Бахмут бої зменшились, ворог продовжує зачистку районів, взятих ним під контроль. Наші війська контролюють південно-західну околицю міста в районі "Літак". У передмісті тривають бої, ворог намагається зайняти вигідні позиці, але йому це не вдається. На певних ділянках ворог в обороні. Несе великі втрати", - зазначає Маляр..
"По флангах на півночі і півдні від Бахмута в нас є незначне просування", - додала вона.