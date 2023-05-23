Минулої доби росіяни обстріляли територію 9 областей України, 2 людини загинули

Окупанти з мінометів, танків, артилерії, РСЗВ, ЗРК, БПЛА, тактичної авіації обстріляли 121 населений пункт у 9 областях України.

Про це з посиланням на Ситуаційний центр Міністерства оборони повідомляє Military Media Center, інформує Цензор.НЕТ.

"Протягом минулої доби російські війська обстріляли територію 9 областей України. Загалом із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, ЗРК, БПЛА, тактична авіація) здійснено обстріли 121 населеного пункта та 49 об’єктів інфраструктури",- йдеться в повідомленні.

Попередньо 2 особи загинуло та 11 поранено.

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