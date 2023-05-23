Кілька країн, зокрема Польща, почали навчання українських пілотів на F-16, - Боррель

Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що кілька країн, зокрема Польща, почали навчати українських пілотів керувати F-16.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Я щасливий, що врешті-решт тренування пілотів на F-16 почалось у кількох країнах. Це займе час, але що швидше, то краще", – сказав Боррель.

На уточнююче питання журналістів, у яких країнах стартували навчання, Боррель відповіді: "У багатьох, наприклад, у Польщі".

Глава зовнішньополітичного відомства Євросоюзу підкреслив, що винищувачі F-16 є абсолютною необхідністю для того, "щоб українці могли продовжувати оборону".

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