Немає жодних ознак, що режим Путіна розвалюється, - глава німецької розвідки Каль

Глава Федеральної розвідувальної служби Німеччини Бруно Каль заявив, що через 15 місяців війни Росії проти України немає жодних ознак того, що система Путіна дала збій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Ми не бачимо жодних тріщин у системі Путіна", - заявив він. На його думку, публічна критика методів ведення війни - це звичайні розбіжності в Росії, а не загроза для системи.

"Попри окремі випадки висловлення критики, наприклад щодо боєприпасів, немає жодних ознак того, що система починає розхитуватися або розвалюється", - сказав Каль, але додав, що виключати такий сценарій теж не можна.

Він вважає, що РФ усе ще здатна "вести війну в довгостроковій перспективі" за допомогою новобранців. Це також стосується озброєння та боєприпасів.

"Тож про слабкість або про те, що діям Росії може настати кінець, не може йтися. Дійсно, існують вразливості та несподіванки - наприклад, щодо ефективності збройних сил. Але якщо Захід не буде дуже організовано підтримувати Україну й чинити опір, то стратегія Путіна, яка передбачає ставку на довгострокову перспективу та масу, може увінчатися успіхом", - наголосив Каль.

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