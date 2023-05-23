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Немає жодних ознак, що режим Путіна розвалюється, - глава німецької розвідки Каль

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Немає жодних ознак, що режим Путіна розвалюється, - глава німецької розвідки Каль
Глава Федеральної розвідувальної служби Німеччини Бруно Каль заявив, що через 15 місяців війни Росії проти України немає жодних ознак того, що система Путіна дала збій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Ми не бачимо жодних тріщин у системі Путіна", - заявив він. На його думку, публічна критика методів ведення війни - це звичайні розбіжності в Росії, а не загроза для системи.

"Попри окремі випадки висловлення критики, наприклад щодо боєприпасів, немає жодних ознак того, що система починає розхитуватися або розвалюється", - сказав Каль, але додав, що виключати такий сценарій теж не можна.

Він вважає, що РФ усе ще здатна "вести війну в довгостроковій перспективі" за допомогою новобранців. Це також стосується озброєння та боєприпасів.

"Тож про слабкість або про те, що діям Росії може настати кінець, не може йтися. Дійсно, існують вразливості та несподіванки - наприклад, щодо ефективності збройних сил. Але якщо Захід не буде дуже організовано підтримувати Україну й чинити опір, то стратегія Путіна, яка передбачає ставку на довгострокову перспективу та масу, може увінчатися успіхом", - наголосив Каль.

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Топ коментарі

  • Tychus Findlay
    Це ще раз говорить про те, що основна проблема не у персоні *****, а в природній кровожерливості та недорозвиненості кацапського народу.
  • Андрій Саган
    Так Германию полностью разгромили,и она капитулировала, мир не хочет такого полного уничтожения кацапов, а в Украины таких ресурсов и возможностей нет чтобы это сделать. Плюс у немцев за период войны были попытки устранения Гитлера, и это делали военные, на расии у рабов же повсюду тиш да гладь, царь во всем прав, и выступать против царая это подыгривать НАТО, никто и не рыпаеться что то подобное делать.
  • Vadim Izumov 8c903f2e
    А северная Корея , а Иран, а Сирия про Китай я аще молчу. Кстати в Китаи живут не только китайцы это такая же империя как и пидросия.
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