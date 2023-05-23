Череватий про обстановку на Бахмутському напрямку: Наші сили успішно рухаються до Кліщіївки. За добу просування від 250 до 400 метрів на різних ділянках
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Череватий зазначив у інтерв'ю "РБК-Україна".
"Чому вона успішна? Тому що ми досягли головних цілей. Ми не дали їм прорватися, поламати наші бойові порядки, знищити наше угруповання, що там воює, оточити його. І крім того, ми нанесли їм колосальні втрати", - заявив він.
За його словами, одним із напрямків, де українські захисники рухаються успішно - у напрямку Кліщіївки. Також є просування у районі Берхівського водосховища.
"Протягом тижня нам вдалося просуватися від 150 до 2 кілометрів на добу. За останню добу (22 травня, - Ред.) на різних ділянках ми просунулися від 250 до 400 метрів. Це небагато. Але це дозволяє нам зайняти панівні висоти, щоб краще наносити ураження по угрупованню ворога в Бахмуті", - додав Череватий.
ЗСУ тримають район "Літака" та мають там фортифікаційні споруди, окопи, опорні пункти, зокрема і в південно-західній частині Бахмута.
Як раніше повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, цієї доби активність наступальних дій ворога на Бахмутському напрямку дещо знизилась.