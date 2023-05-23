Жителів 9 населених пунктів Бєлгородщини відселили, продовжують "зачищати" територію області, - губернатор Гладков
Про це повідомив губернатор В'ячеслав Гладков, передає Цензор.НЕТ.
"У Бєлгородській області оголошено режим КТО у зв'язку із заходом на нашу територію диверсійно-розвідувальної групи. Зачищення території від наслідків продовжується. Фактично відселено жителів Грайворона, Новостроївки, Горьковського, Безімено, Мокра Орловка, Глотове, Гора Поділ, Замостя, Сподарюшено", - зазначив він.
Нагадаємо, 22 травня бійці "Російського Добровольчого корпусу" провели новий рейд територією Бєлгородської області РФ. Вони знищили прикордонний пункт у Бєлгородській області РФ.
Telegram-канали зазначали, що в області лунають вибухи. На нараді у губернатора голова прикордонного Грайворона доповів про "тревожные вести" із військової частини.
У мережі також з'явилося відео, на якому танк заїжджає на територію КПП "Грайворон" у Бєлгородській області РФ.
Згодом, Легіон "Свобода Росії" та "РДК" заявили про звільнення Козинки на Бєлгородщині. А російська влада почала евакуацію сховища ядерних боєприпасів, яке розташоване у регіоні.