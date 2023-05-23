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Пєсков про ситуацію на Бєлгородщині: "Викликає глибоке занепокоєння і вимагає великих зусиль"

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Пєсков про ситуацію на Бєлгородщині: "Викликає глибоке занепокоєння і вимагає великих зусиль"
Рейд бійців Легіону "Свобода Росії" та "РДК" у Бєлгородську область викликає глибоке занепокоєння у російської влади.

Про це заявив речник російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ.

"Це викликає глибоке занепокоєння і вимагає від нас великих зусиль", - визнав він.

За словами Пєскова, спецоперація продовжується, щоб не допускати такого надалі.

Він також зауважив, що російська влада не планує проводити спеціальне засідання Ради безпеки щодо ситуації в Бєлгородській області, ближче до кінця тижня відбудеться планове засідання.

Нагадаємо, 22 травня бійці "Російського Добровольчого корпусу" провели новий рейд територією Бєлгородської області РФ. Вони знищили прикордонний пункт у Бєлгородській області РФ.

Telegram-канали зазначали, що в області лунають вибухи. На нараді у губернатора голова прикордонного Грайворона доповів про "тревожные вести" із військової частини.

У мережі також з'явилося відео, на якому танк заїжджає на територію КПП "Грайворон" у Бєлгородській області РФ.

Згодом, Легіон "Свобода Росії" та "РДК" заявили про звільнення Козинки на Бєлгородщині. А російська влада почала евакуацію сховища ядерних боєприпасів, яке розташоване у регіоні.

23 травня стало відомо, що бійці Легіону "Свобода Росії" та "РДК" розпочали будівництво фортифікаційних споруд на території КПП "Грайворон" в Бєлгородській області РФ.

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Топ коментарі

  • аспм мпри
    У Білгороді мінуснули дуже багато орків... У момент прильоту ракети Storm Shadow у будівлі ФСБ працював ситуаційний штаб КТО, який мав створити план протидії атаки РДК на область. Його організували в актовому залі на другому поверсі управління ФСБ. А після створення

    ситуаційного штабу було оголошено план "Крепость", згідно з яким особовий склад був повністю зібраний на робочих місцях. Також було багато БТРів для захисту будівлі. І відразу після того, як усі співробітники з'явилися, прилетіла ракета з польотною масою в 1300 кг і бойовою частиною понад 250 кг. Загалом, кількість двухсотої русні підрахувати не можуть досі. Також окрема подяка білгородській ППО, яка "проспала" ракету Storm Shadow, і інформатору, який повідомив про початок роботи штабу.
  • vita gunesh
    Тю, а шо случілось, москалики? Нє нравіцца???
  • аспм мпри
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