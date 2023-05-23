Пєсков про ситуацію на Бєлгородщині: "Викликає глибоке занепокоєння і вимагає великих зусиль"
Про це заявив речник російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ.
"Це викликає глибоке занепокоєння і вимагає від нас великих зусиль", - визнав він.
За словами Пєскова, спецоперація продовжується, щоб не допускати такого надалі.
Він також зауважив, що російська влада не планує проводити спеціальне засідання Ради безпеки щодо ситуації в Бєлгородській області, ближче до кінця тижня відбудеться планове засідання.
Нагадаємо, 22 травня бійці "Російського Добровольчого корпусу" провели новий рейд територією Бєлгородської області РФ. Вони знищили прикордонний пункт у Бєлгородській області РФ.
Telegram-канали зазначали, що в області лунають вибухи. На нараді у губернатора голова прикордонного Грайворона доповів про "тревожные вести" із військової частини.
У мережі також з'явилося відео, на якому танк заїжджає на територію КПП "Грайворон" у Бєлгородській області РФ.
Згодом, Легіон "Свобода Росії" та "РДК" заявили про звільнення Козинки на Бєлгородщині. А російська влада почала евакуацію сховища ядерних боєприпасів, яке розташоване у регіоні.
23 травня стало відомо, що бійці Легіону "Свобода Росії" та "РДК" розпочали будівництво фортифікаційних споруд на території КПП "Грайворон" в Бєлгородській області РФ.