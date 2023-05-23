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"Мирний план" африканських лідерів передбачає переговори з РФ навіть без виведення окупаційних військ з України, - Reuters

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"Мирний план" африканських лідерів передбачає переговори з РФ навіть без виведення окупаційних військ з України, - Reuters
Африканські лідери пропонують Україні розпочати мирні переговори з РФ навіть без виведення військ з території України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це повідомила адміністрація президента ПАР Сиріла Рамафоси.

"Шість африканських лідерів пропонують, щоб Україна погодилася розпочати мирні переговори з Росією, навіть якщо російські війська залишаються на її території", - пише видання.

"По-перше, йдеться про припинення бойових дій. По-друге, це основа для тривалого миру", - сказав речник Рамафоси Вінсент Магвенья.

Водночас посол України в ПАР Любов Абравітова наголосила, що жодних переговорів з РФ, поки окупанти залишаються на території України не буде.

"Мій президент дуже чітко дав зрозуміти... (Не буде) жодних переговорів між Україною та Росією, доки росіяни не покинуть нашу територію в межах її міжнародно визнаних кордонів", - сказала дипломат.

Також читайте: Білий дім про мирну ініціативу ПАР: Спочатку це має схвалити Україна

Топ коментарі

  • cimbitep
    пішли на *уй, президенти пальм.
  • YU ST
  • Oleg Velykykh 60f8ac5a
    Президенти зубожіння та ВІЛу, жерти хочете? То стуліть писки і обирайте правильну сторону.
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