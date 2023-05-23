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Українських пілотів на навчаннях на F-16 ще немає, триває процес підготовки, - Ігнат

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Українських пілотів на навчаннях на F-16 ще немає, триває процес підготовки, - Ігнат
Повітряні сили вітають фактичне створення "авіаційної коаліції", триває процес підготовки, але навчання українських льотчиків на багатоцільових винищувачах F-16 наразі не розпочалося.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

"Ще триває процес підготовки людей до того, щоб розпочати це навчання. Є передові групи, які виїхали в країни, які можуть надати нам майданчики для навчань. Вивчається, як буде проходити цей процес. Самих пілотів (в цих країнах. - Ред.) ще немає. Всі очікують. Протягом вже тривалого часу мені доводилось, на жаль, спростовувати щоразу, що "пілоти навчаються у США, В Європі".. Раз на місяць (стабільно. - Ред.) з’являються такі новини і доводиться ставити крапки над "і". Тому що не потрібно давати якусь зайву надію", - зазначив він.

"На сьогодні ми маємо надзвичайно гарні новини, що вже фактично є авіаційна коаліція, низка країни буде готувати (українських) пілотів, деякі вже готові передавати нам винищувачі. Старт дано, рішення, що Україна матиме саме F-16, є. Далі вже технічні моменти, процеси. Представники Повітряних сил постійно на контакті з нашими партнерами, вивчається момент, коли і які групи в які країни поїдуть на навчання, і які будуть часові терміни", - додав він.

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Ігнат зауважив, що "велику кількість пілотів не можна відправити освоювати F-16, тому що потрібно комусь воювати".

Речник Повітряних сил наголосив, що в момент, поки триває бесіда з журналістами, на східному фронті йде ризикована і напружена робота української тактичної авіації.

Як зазначалося, високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що кілька країн, зокрема Польща, почали навчати українських пілотів керувати F-16.

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Топ коментарі

  • Jim Hawkins c863047b
    Хто ж вам про таке буде писати? Зовсім з глузду з'їхали...
  • otosh
    Може вам особисто доповідати про аеродроми, де вони знаходяться, кількість спеціалістів, кількість пілотів, що готуються?
  • Евгений Агро
    Така увага до F-16 - переоцінена з практичної точки зору в нашій поточної ситуації. Звісно нам вони потрібні ще на вчора, але не так, як деякі інші речі. Бо за даними RUSI рашисти відстрілюють за добу від 12 до 38 тисяч снарядів, більше стріляють 120-мм міномети, аніж 152-мм калібр, як пише DE. Це знажчно більша проблема для наших військ, як на мене.
    І на мою думку, якби нам постачали достатньо контрбатарейних радарів і бпла відповідних, то не було б стільки артилерії у них. Про F-16 просто мабуть модніше і статусніше говорити і домовлятися, на найвищому рівні, ніж про якісь контрбатарейні радари, бпла, які дадуть потім точні координати для екскалібура, чи HIMARS, щоб з одного пострілу знищити гаубицю чи САУ рашистів.
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