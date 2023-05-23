Через події в Бєлгородській області в РФ порушили справу за 6 статтями
Про це повідомили в Слідкомі РФ, інформує Цензор.НЕТ.
Справу порушили за такими статтями:
- теракт;
- замах на життя правоохоронців;
- замах на вбивство;
- умисне знищення чи пошкодження майна;
- незаконний обіг зброї;
- незаконний обіг вибухівки.
У російському Слідчому комітеті вважають, що в подіях на території Бєлгородської області брали участь "представники українських збройних формувань".
"Житлові та адміністративні будівлі, об’єкти цивільної інфраструктури були піддані мінометному та артилерійському обстрілам. В результаті цих злочинних дій поранення отримали кілька цивільних осіб", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 22 травня бійці "Російського Добровольчого корпусу" провели новий рейд територією Бєлгородської області РФ. Вони знищили прикордонний пункт у Бєлгородській області РФ.
Telegram-канали зазначали, що в області лунають вибухи. На нараді у губернатора голова прикордонного Грайворона доповів про "тревожные вести" із військової частини.
У мережі також з'явилося відео, на якому танк заїжджає на територію КПП "Грайворон" у Бєлгородській області РФ.
Згодом Легіон "Свобода Росії" та "РДК" заявили про звільнення Козинки на Бєлгородщині. А російська влада почала евакуацію сховища ядерних боєприпасів, яке розташоване у регіоні.
23 травня стало відомо, що бійці Легіону "Свобода Росії" та "РДК" розпочали будівництво фортифікаційних споруд на території КПП "Грайворон" в Бєлгородській області РФ.