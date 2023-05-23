Новини • Війна

Міноборони РФ заявило, що на Бєлгородщині "розгромили націоналістичні формування"

29 136113
Міноборони РФ заявило, що на Бєлгородщині "розгромили націоналістичні формування"
Міноборони РФ заявило, що нібито "розгромило" "націоналістичні формування" на території Бєлгородської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.

"У ході контртерористичної операції у Бєлгородській області націоналістичні формування було заблоковано та розгромлено", - цитує видання Міноборони РФ.

Міністерство оборони країни-окупанта також повідомило про нібито "знищення понад 70 терористів, 4 БМП та 5 пікапів".

Читайте також: Через події в Бєлгородській області в РФ порушили справу за 6 статтями

Топ коментарі

  • Irina So d8a58ad4
  • Irina So d8a58ad4
    Как сообщают рос СМИ, метки поддержки Легиона «Свобода России» начинают появляться по всей РФии
  • Борменталь Незабаром 25de645e
    московський режим МАЄ піти на МИРНІ ПЕРЕГОВОРИ з представниками Білгородської Народної Республіки!!
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини