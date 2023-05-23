Міноборони РФ заявило, що на Бєлгородщині "розгромили націоналістичні формування"
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Міноборони РФ заявило, що нібито "розгромило" "націоналістичні формування" на території Бєлгородської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.
"У ході контртерористичної операції у Бєлгородській області націоналістичні формування було заблоковано та розгромлено", - цитує видання Міноборони РФ.
Міністерство оборони країни-окупанта також повідомило про нібито "знищення понад 70 терористів, 4 БМП та 5 пікапів".