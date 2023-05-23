Ворог концентрує зусилля на Авдіївському та Мар’їнському напрямках, за добу відбулося 19 зіткнень, - Сили оборони

Російські військові найбільше концентрують свої зусилля на Авдіївському та Мар’їнському напрямках - за добу відбулося 19 зіткнень.

Про це повідомив у телемарафоні "Єдині новини" речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На Таврійському напрямку ворог здійснив 410 обстрілів. Шість авіаударів на Донецькому напрямку та три - на Запорізькому. А також було зафіксовано п'ять ударів дронами-камікадзе", - сказав речник.

Шершень додав, що на Авдіївському напрямку противник здійснив низку авіаударів біля Авдіївки та Первомайського.

За його словами, ворог найбільше концентрує свої зусилля на Авдіївському та на Мар’їнському напрямках. Відбулося 19 бойових зіткнень. В епіцентрі залишається Мар'їнка. Тут найбільше бойових зіткнень, і ворог там зазнає чималих втрат.

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Речник уточнив, що населені пункти, які обстрілюються - це все населені пункти на лінії зіткнення. Вони ворогом розглядаються як плацдарми для ЗСУ для того, що звідти, за їхніми розрахунками, може відбутись наступ, тому вони обрали тактику цілковитого знищення цих населених пунктів.

"Тотальне знищення відбувається. Ворог активно застосовує для цього авіацію", - додав спікер.