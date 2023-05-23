Україна не зможе перемогти РФ на полі бою, треба мирні переговори, - Орбан
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
"Моєю позицією, позицією Угорщини від самого початку було, що ця війна є провалом дипломатії, її ніколи не повинно було бути. Дивлячись на те, що відбувається на передовій, для нас є очевидним: рішення на полі бою не працює.
Ви правильно сказали, що Росія вторглася в Україну. Але питання не в тому, хто до кого вторгся, питання у тому, що буде наступного ранку. Наступного ранку, і це є фактом, помре ще більше і більше людей. Немає шансів для перемоги для жодної зі сторін. Це війна, яка позбавляє багатьох людей життя, не даючи результату", - заявив він в інтерв'ю Bloomberg.
Водночас Орбан додав, що емоційно війна є "трагічною", і серця угорців "з українцями". Угорщина, за його словами, розуміє, "як багато страждають українці".
"Але я говорю як політик, який повинен врятувати життя… Найважливіше для міжнародної політичної спільноти – врятувати життя, особливо коли ви переконані, так само, як я, що немає жодних шансів виграти цю війну", – сказав угорський прем'єр.
На уточнювальне запитання, чи справді він переконаний, що Україна не здатна виграти війну, Орбан відповів ствердно.
"Моя позиція полягає у тому, що, дивлячись на реальність, цифри, обстановку, на той факт, що НАТО не готовий відправити війська, є очевидним: не може бути перемоги для бідних українців на полі бою. Це моя позиція", – сказав він.
Глава угорського уряду зазначив, що треба переконати кожного у необхідності досягти єдиного можливого рішення, яким, за його словами, є припинення вогню. "Після припинення вогню повинні початися мирні переговори", - додав Орбан.