У МЗС відповіли Орбану, який заявив, що Україна не переможе у війні: Рік тому казали, що ми не протримаємося 72 години. Помиляються і зараз
Про це у Facebook повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, передає Цензор.НЕТ.
"Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, коментуючи агресію Росії проти України, заявив, що неважливо хто до кого вторгнувся. Він переконаний, що Україна не зможе виграти війну. В Кремлі мають радіти: глава угорського уряду зняв відповідальність Росії за її агресію проти України.
Ті ж самі європейські політики стверджували минулоріч, що Україна не має шансів протриматися більше, ніж 72 години. Вони помилилися тоді, помиляються і зараз", - наголосив він.
За словами Ніколенка, українці продовжать боротися до повного звільнення своїх територій від російської окупації.
"Це є єдиним шляхом не лише для відновлення миру в Україні, але і ґарантування безпеки всієї Європи. Тому зараз критично важливо об’єднати зусилля задля того, аби Україна мала все необхідне для пришвидшення поразки Росії", - підсумував речник МЗС.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан переконаний, що Україна не здатна виграти агресивну війну, яку проти неї розв’язала Росія.