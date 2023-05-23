У МЗС відповіли Орбану, який заявив, що Україна не переможе у війні: Рік тому казали, що ми не протримаємося 72 години. Помиляються і зараз

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан знімає відповідальність з Росії за її агресію проти України.

Про це у Facebook повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, передає Цензор.НЕТ.

"Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, коментуючи агресію Росії проти України, заявив, що неважливо хто до кого вторгнувся. Він переконаний, що Україна не зможе виграти війну. В Кремлі мають радіти: глава угорського уряду зняв відповідальність Росії за її агресію проти України.

Ті ж самі європейські політики стверджували минулоріч, що Україна не має шансів протриматися більше, ніж 72 години. Вони помилилися тоді, помиляються і зараз", - наголосив він.

За словами Ніколенка, українці продовжать боротися до повного звільнення своїх територій від російської окупації.

"Це є єдиним шляхом не лише для відновлення миру в Україні, але і ґарантування безпеки всієї Європи. Тому зараз критично важливо об’єднати зусилля задля того, аби Україна мала все необхідне для пришвидшення поразки Росії", - підсумував речник МЗС.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан переконаний, що Україна не здатна виграти агресивну війну, яку проти неї розв’язала Росія.

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