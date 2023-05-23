Україна готує на саміт НАТО два пакети співпраці - політичний та практичний

У контексті майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі Україна готує політичні та практичні пакети співпраці.

Про це під час брифінгу заявила посол України в НАТО Наталія Галібаренко, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

За її словами, у політичному пакеті, зокрема, йдеться про те, щоб вивести відносини Україна - НАТО на нову інституційну основу.

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"І тут ми говоримо про те, щоб перетворити, наприклад, діючу Комісію Україна - НАТО на Раду Україна - НАТО, яка дозволить нам приймати деякі рішення і обговорювати певні рішення разом з членами Альянсу, а не окремо", - сказала дипломат.

Галібаренко розповіла, що практичний пакет передбачає, що саме для України буде створено багаторічний план, який допоможе надалі наблизити взаємосумісність України.

"Йдеться про допомогу ЗСУ і так само йдеться про велике збільшення фінансування існуючого зараз комплексного пакета допомоги", - додала вона.

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Галібаренко зазначила, що йдеться про такі проєкти, як гуманітарне розмінування, медична реабілітація і поступовий перехід на зброю натівського стандарту, що також передбачатиме проведення і продовження навчань й тренувань для українських військових.