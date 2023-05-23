Терорист Гіркін заявив, що одного з "командирів ЛНР" Мозгового у 2015 році ліквідували "вагнерівці", - Казанський

Терорист Ігор Гіркін заявив, що так званого командира НВФ "Призрак" Олексія Мозгового у 2015 році ліквідували найманці ПВК "Вагнер".

Про це у Telegram повідомив журналіст Денис Казанський, передає Цензор.НЕТ.

"Стрєлков-Гіркін прямо пише, що польового командира "ЛНР" Олексія Мозгового у 2015 році розстріляли бойовики ПВК "Вагнера" за вказівкою помічника Путіна Владислава Суркова.

Російські пропагандисти вісім років брехали, що Мозгового ліквідувала українська ДРГ. А сам Путін називав його "героєм великої Росії", - розповів він.

Нагадаємо, Мозгового було ліквідовано 23 травня 2015 року. Тодішній речник адміністрації президента України з питань АТО Олександр Мотузяник заявив, що ліквідація терориста є результатом міжусобної боротьби між бойовиками.

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