Медведєв лякає "ядерним апокаліпсисом" через F-16 для України
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Радіо Свобода.
За словами Медведєва, чим більш руйнівну зброю Україна отримує від своїх західних партнерів, тим вищий ризик "ядерного апокаліпсису".
"Усі дії, спрямовані на зміцнення військової складової київського режиму, зрештою ведуть лише до одного - до збільшення кількості жертв та до затягування військового конфлікту. Тому чим більше зброї постачатиметься, тим у більшій небезпеці буде світ, і чим більш руйнівною є ця зброя, тим вірогіднішим стає сценарій того, що прийнято називати ядерним апокаліпсисом", - сказав російський чиновник.
Нагадаємо, лідери Великої сімки в спеціальному комюніке щодо війни Росії проти Україні за підсумками саміту в Хіросімі дали ясно зрозуміти, яку країну вважають відповідальною за поширення погроз, пов'язаних з ядерною зброєю.
"Безвідповідальна ядерна риторика Росії, підрив режимів контролю над озброєннями та заявлений намір розмістити ядерну зброю в Білорусі небезпечні та неприйнятні", - йдеться в документі.