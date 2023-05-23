Франція готова надати Україні довгострокові гарантії безпеки

Влада Франції готова укласти з Україною угоди, спрямовані на надання їй гарантій безпеки, які допоможуть захистити Україну в довгостроковій перспективі.

Про це заявив на брифінгу речник МЗС Франції, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Франція готова укласти з Україною угоди, спрямовані на надання їй гарантій безпеки, які допоможуть їй захистити себе в довгостроковій перспективі та запобігти можливій майбутній агресії, як це підтвердили наші лідери в декларації 36-го франко-британського саміту", - сказав він.

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Він також зазначив, що нині Франція разом зі своїми партнерами продовжує обдумувати найкращий спосіб підтримки України в довгостроковій перспективі та в усіх сферах.