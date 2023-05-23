Україна отримала від ЄС четвертий транш у 1,5 мільярди євро

Україна отримала від Євросоюзу четвертий транш в рамках пакету макрофінансової допомоги у 1,5 млрд євро. Гроші допоможуть уряду виплачувати зарплати та пенсії, підтримувати роботу лікарень, а також надавати переселенцям житло.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Це також дозволить Україні забезпечити макроекономічну стабільність і відновити критично важливу інфраструктуру, зруйновану Росією під час її загарбницької війни, таку як енергетична інфраструктура, системи водопостачання, транспортні мережі, дороги та мости", – зазначають в Єврокомісії.

Як додають у ЄС, цей платіж здійснили після того, як у квітні встановили, що Україна продовжує "досягати задовільного прогресу в імплементації узгоджених умов політики та дотримувалася вимог щодо звітності, спрямованих на забезпечення прозорого та ефективного використання коштів".



Український уряд підтвердив отримання траншу. У Кабміні додають, що кошти надаються на безпрецедентно пільгових умовах для України й спрямовуються на фінансування пріоритетних видатків держбюджету. Таким чином, у 2023 році до Державного бюджету України надійшло вже 7,5 млрд євро пільгових коштів від ЄС. Загальний обсяг фінансування за цією програмою сягає 18 млрд євро.

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Нагадаємо, попередній транш від ЄС Україна отримала наприкінці березня.