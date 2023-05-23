Війна закінчиться членством України в Євросоюзі, - Шольц

Війна закінчиться тим, що Україна стане повноправним членом Євросоюзу.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За словами глави німецького уряду, він упевнений у тому, що Росії не вдасться здобути перемогу у війні проти України.

"Гірка глава в історії нашого континенту закінчиться тим, що вільна Україна вступить до Європейського Союзу як повноправний член", - підкреслив Шольц.

Канцлер ФРН також зазначив, що його партія соціал-демократів, яка зараз входить до правлячої коаліції, підтримує дію в Європі принципів незастосування сили, непорушності кордонів, територіальної цілісності держав та права народів на самовизначення.

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