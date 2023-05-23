Остін минулого місяця ініціював зміну позиції США щодо F-16 для України, - The New York Times

За даними The New York Times, глава Пентагону Ллойд Остін минулого місяця почав готувати зміну позиції США щодо F-16 для України і навчання українських пілотів на західних винищувачах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Як зазначає видання, після повернення із зустрічі у форматі "Рамштайн" 21 квітня Остін заявив високопосадовцям адміністрації Байдена, що настав час змінити позицію щодо навчань пілотів і, щонайменше, дозволити іншим країнам передати літаки Україні.

Білий дім опирався рішенню щодо винищувачів для України через те, що літаки можуть бути використані для ураження цілей на території Росії, що потенційно може спонукати Кремль до ескалації. Представники Пентагону також заявили, що інші види озброєнь, особливо засоби протиповітряної оборони, потрібні Україні першочергово. Також адміністрацію Байдена зупиняла висока ціна винищувача – до 63 мільйонів доларів за кожен.

Але Пентагон врешті-решт змінив курс, як і у випадку з наданням Україні американських танків M1 Abrams. Остін отримав одностайну згоду від високопосадовців Байдена з питань національної безпеки, сказав представник оборонного відомства.

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Напередодні саміту G7 минулого тижня Остін офіційно рекомендував Байдену дозволити союзникам навчати українців і передавати свої літаки. Зазначається, що F-16 не відіграватимуть жодної ролі в очікуваному контрнаступі України, оскільки підготовка займе кілька місяців.