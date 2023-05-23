Росіяни вивезли з окупованої Херсонщини обладнання мобільного зв’язку, - ЦНС

Окупанти вивезли в РФ обладнання мобільного зв’язку з тимчасово окупованих територій Херсонської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.

Зазначається, що росіяни це роблять для того, щоб місцеві не могли передавати Силам Оборони України інформацію про російські війська.

"З цією ж метою окупанти вимикали мобільний зв’язок у самому Херсоні перед його деокупацією", - йдеться в повідомленні.

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