Один із найбільших банків Швейцарії заморожує інвестиційні рахунки росіян та білорусів, - Forbes

Швейцарський банк Julius Baer повідомив своїм клієнтам з Росії та Білорусі, що їхні інвестиційні рахунки заморожені через вимоги європейського депозитарію Euroclear.

Про це повідомляє російський Forbes, передає Цензор.НЕТ.

Швейцарський банк Julius Baer розіслав російським клієнтам повідомлення про те, що їхні інвестиційні рахунки будуть ізольовані від інших активів, а операції з ними заморожені.

У листах банк посилається на вимогу міжнародного депозитарію Euroclear ізолювати рахунки росіян та білорусів у рамках санкційного законодавства. "Euroclear вимагає виділити цінні папери, що зберігаються в Euroclear, і кошти, отримані від цих цінних паперів, на спеціальні рахунки в Euroclear", - йдеться у листі.

Голова відділу корпоративних комунікацій банку Julius Baer Ян Вондер Мюль підтвердив Forbes інформацію про те, що інвестиційні рахунки росіян будуть ізольовані через вимоги Euroclear.

Julius Baer інформує клієнтів, що продаж цінних паперів, які зберігаються в Euroclear, тимчасово припинено, а купівля нових паперів неможлива. Грошові надходження від продажу акцій та облігацій, купонні та дивідендні виплати зберігатимуться на окремих рахунках. У листі зазначено, що рахунки мають обмежений доступ, тож клієнти не можуть розпоряджатися ними.

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Зазначено також, що ці заходи набувають чинності негайно. "Вони забезпечують дотримання банком санкцій, а також захищають ваші інтереси, зменшуючи потенційну схильність до відповідних обмежень", — зазначено в листі банку.

Для цінних паперів, що зберігаються в Euroclear, ці заходи означають фактично заморожування, пояснила директорка Main Partner Trust Альона Сахарова. При цьому йдеться тільки про активи, що обліковуються в Euroclear. Цінні папери громадян РФ і РБ, які зберігаються в інших депозитаріях, поки що не підпадають під заморозку.

Вимога щодо ізоляції активів росіян і громадян Білорусі не поширюється на тих, хто має громадянство в ЄС, Європейській економічній зоні або Швейцарії. Банк також не буде відокремлювати рахунки, якщо клієнт — фізична особа має посвідку на постійне або тимчасове проживання в ЄС, ЄЕЗ або Швейцарії.

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