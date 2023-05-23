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Україна отримала від Євросоюзу 220 тис. снарядів та 1300 ракет, - Боррель

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Україна отримала від Євросоюзу 220 тис. снарядів та 1300 ракет, - Боррель
Країни Євросоюзу передали Україні 220 тис. артилерійських снарядів та 1300 ракет за узгодженим у березні планом військової допомоги.

Про це повідомив голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

За словами Борреля, на наступному етапі "основна увага також буде приділена наданню військової підтримки", і серед європейських країн із цього приводу існує консенсус.

Військова підтримка надаватиметься шляхом надання боєприпасів, зброї, тренінгів та консультацій. Євросоюз також навчатиме понад 30 000 українських військових.

Читайте: 15 тисяч військових ЗСУ вже пройшли вишкіл в країнах ЄС, - Боррель

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Топ коментарі

  • аспм мпри
  • freedom of speech
    Конечно, огромное спасибо.
    Только на войне имеет значение не "количество", а "соотношение". Сколько за тот же период получила армия РФ тех же снарядов и ракет?
  • Иван Мозговой ee94e53d
    доки літаків не дадуть - ніякого наступу НЕ буде!
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