На Бахмутському напрямку зменшилась кількість бойових зіткнень, - Череватий

На Бахмутському напрямку кількість боєзіткнень з ворогом за добу зменшилась до трьох. Силами оборони знищено 79 окупантів, 111 зазнали поранень, один потрапив в полон.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, передає Цензор.НЕТ, із посиланням Укрінформ.

"За цю добу було тільки три боєзіткнення на Бахмутському напрямку. Ворог був активний в плані артилерійського враження, 404 рази він бив з РСЗВ і ствольної артилерії по наших позиціях, що ще раз підтверджує, що ні про який снарядний голод не йдеться. Два авіанальоти здійснив. В боях було знищено 79 окупантів, 111 зазнали поранень, один потрапив в полон. Також було знищено доволі суттєву кількість їхньої артилерії: 2 самохідні артилерійські установки "Гіацинт" та "Гвоздика", а також 9 звичайних гармат типу МСТА, Д-20 та Д-30. Також було знищено 7 безпілотних апаратів різних типів", - повідомив Череватий.

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